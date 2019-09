Kaantjes en smout vallen in de smaak en stoten door naar de nationale finale Redactie

18 september 2019

06u57 0 Veurne De kaantjes en het smout in ’t Eendenhof in Avekapelle stoten, samen met vijftien andere lekkernijen, door naar de nationale finale van Het Streekproduct 2019. Stemmen kan nog de hele maand. “Aan ons marktkraam voelden we al dat de wedstrijd leefde.”

“Wat een leuke verrassing. Ik had nooit gedacht dat wij als primus van de regio uit de bus zouden komen”, zegt Willem Dewicke (52) van ’t Eendenhof wanneer we hem feliciteren. “Ik had aan ons marktkraam wel al gevoeld dat de wedstrijd leefde. Zeker toen het artikel ook in de krant is verschenen. Vanuit de hele provincie kreeg ik reactie. Mensen kwamen van Kortrijk, Ieper en Oostende om de kaantjes te kopen. Het is dan ook een product dat je nauwelijks vindt in de slagerij. Er zijn nog maar weinig slagers die een varken in zijn geheel aankopen en dat is nodig wil je het vet gebruiken. Kaantjes blijven over in de zeef nadat je het varkensvet erdoor hebt gegoten. Daarenboven zijn smout en de kaantjes niet zo rendabel. Toch is de vraag groot, dus blijven wij het in onze toonbank leggen. Ik hoor dat mijn klanten de kaantjes vooral verwerken in hun slaatje of bij gebakken aardappelen. Het doet veel mensen terugdenken aan hun kindertijd. Zelf hebben we uiteraard de wedstrijd gepromoot op de markten waar we staan en ook via Facebook.”

Willem werkt samen met zijn kinderen. Dochter Griet (27) gaat mee naar de markt terwijl zoon Roeland (25) zich ontfermt over de varkens.

Vandaag woensdag staat ’t Eendenhof in de voormiddag op de markt in Veurne en in de namiddag op ‘Oostende op je bord’. Morgen vind je het kraam in Staden, vrijdag in Gistel en Hooglede en zaterdag in Middelkerke en Diksmuide.

In de tweede stemfase van Het Streekproduct 2019 nemen 16 regionale winnaars het nationaal tegen elkaar op. Van woensdag 18 september tot donderdag 26 september kan je in de HLN-app stemmen op het streekproduct dat volgens jou de titel Het Streekproduct 2019 verdient. Op zaterdag 28 september maken wij de winnaar bekend in Het Laatste Nieuws, op HLN.be en in de HLN-app.