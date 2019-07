Joyrider aan sporthal gevonden Jelle Houwen

03 juli 2019

10u17 0 Veurne De man die twee weken geleden met zijn wagen een boom aanreed en enkele palen beschadigde aan de sporthal in Veurne is gevonden. De jonge joyrider is afkomstig uit een naburige gemeente.

Het stadsbestuur deelde op 20 juni een filmpje van de weinig fraaie rijstijl van de joyrider en dat leidde tot enkele tips. De politie zocht die uit en een tip leidde tot de identificering van de jongeman. “We zijn blij dat door het delen van een opsporingsbericht de politie de dader heeft kunnen vinden”, zegt burgemeester Peter Roose. “Het gaat om een man die niet zelf in Veurne woont. We zullen hem nu uitnodigen voor een gesprek. Dan zullen we hem ook het schadebestek dat we intussen opstelden overmaken. Het gaat om een schadevergoeding voor de kapotgereden boom, de houten paaltjes errond en een administratieve vergoeding.”

De bestuurder van een Volkswagen Golf gebruikte op zondag 16 juni het parkeerterrein van de sporthal en sportdienst van Veurne in de Noordstraat als een privé-circuit. Hij reed er meerdere rondjes aan hoge snelheid en haalde manoeuvres uit op de parking. Tijdens het roekeloze rijgedrag verloor de bestuurder de controle over het stuur en ramde plompweg een boompje. Op de bewakingsbeelden is te zien hoe de auto gewoon over het boompje rijdt en nadien zijn weg verder zet.