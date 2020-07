Jonge man en vrouw omgekomen in verkeersongeval: auto op dak aangetroffen in diepe gracht Bart Boterman

08 juli 2020

Veurne In Bulskamp bij Veurne zijn woensdagnamiddag een jonge man en vrouw overleden door een verkeersongeval. De wagen werd aangetroffen in een diepe gracht langs een landelijke weg. De hulpdiensten konden enkel het overlijden van de slachtoffers vaststellen.

De hulpdiensten werden rond 17 uur ingelicht door een bestuurder die langs de Boonakkerstraat reed en een auto zag liggen in de gracht, op zijn dak. De hulpdiensten rukten massaal uit. De wagen, een BMW, werd meteen uit de gracht getakeld. De twee inzittenden waren al overleden en er kon geen hulp meer baten. Volgens onze informatie gaat het om twee twintigers, vermoedelijk een koppel.

De politie is volop bezig met een onderzoek. Het tijdstip en de omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. Er zouden geen andere voertuigen betrokken zijn, maar er is een verkeersdeskundige aangesteld door het parket. De man zou inmiddels geïdentificeerd zijn. Over de identiteit van de vrouw is nog geen honderd procent zekerheid.