Je kan opnieuw snookeren in Veurne GUS

24 september 2019

11u49 15 Veurne Snookerclub Triangle begint aan een tweede leven in Veurne. Sinds de sluiting van de Forum was er geen snookerclub in competitie actief. Thierry Dervoigne en Pascal Durnez uit De Panne brengen daar nu verandering in.

Thierry is geen onbekende in de snookersport. “In Koksijde was ik verantwoordelijk voor de ploegen die aan de West-Vlaamse en Belgische competitie deelnamen. De veranderende openingsuren van onze stek daar strookten niet met wat wij nodig hadden. In Veurne vond ik een nieuwe stek. In het gebouw Forum was jaren de snookerclub Triangle actief. Dat pand sloot een tiental jaar terug de deuren maar we dragen de naam van onze nieuwe vereniging op aan die teloorgegane snookerclub. In het eetkaffee ‘De Zandloper’ in het nieuwe sportcomplex op het Will Tura Sportpark in de Noordstraat staan twee snookertafels waar in competitie gespeeld kan worden. Sinds deze maand zijn we gestart met vijf ploegen in competitie. Als er geen wedstrijden zijn, is het snookerlokaal voor iedereen toegankelijk. Het lidgeld bedraagt 70 euro en voor de huur van een tafel vragen we vijf euro per uur. Wie geen lid is, betaalt tien euro.” Thierry en Pascal hebben zelf nog in de Forum gespeeld en zijn blij dat ze nu een nieuwe bladzijde in de Veurnse snookergeschiedenis kunnen schrijven. Je kan een tafel telefonisch reserveren op 0483 59 60 08.