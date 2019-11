Japanse ginkgo biloba geplant bij begraafplaats Noordstraat: “Symbool voor hoop op nucleaire ontwapening” GUS

10 november 2019

11u16 0 Veurne Bij de begraafplaats in de Noordstraat in Veurne staat een ginkgo biloba uit Japan. Bij de atoomaanval op Hiroshima in 1945 overleefde zo’n boom de aanval. Vandaag staat ze symbool voor hoop en herstel.

Veurne is één van de meer dan 350 Belgische gemeenten die deel uitmaakt van het wereldwijde netwerk Mayors for Peace dat pleit voor nucleaire ontwapening. In ons land is Ieper de trekker. Die stad ontving zeven jaar geleden van de burgemeester van Hiroshima zaadjes van de ginkgo biloba ook wel de Japanse notenboom genoemd hoewel er geen noten aan groeien en de boom oorspronkelijk uit China komt. Die zaden kwamen van een boom die de atoomaanval op Hiroshima heeft overleefd. De groendienst van Ieper heeft die zaden uitgeplant en ze zijn nu groot genoeg om overal rond te plaatsen. Veurne wil er eer mee betonen aan alle oorlogsslachtoffers in dit weekend van Wapenstilstand. Zo’n ginkgo biloba kan liefst 2.500 jaar oud worden en circa tot veertig meter hoog worden.