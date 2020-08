Ja, honden mogen plonzen in het Vaubanbad buiten de bewaakte uren Gudrun Steen

14 augustus 2020

10u12 0 Veurne Vorig weekend schreef HLN over het Vaubanbad in het centrum van Veurne en daarop kwam veel reactie. Mensen vroegen zich af of ook de hond verkoeling mocht zoeken in het water. Het antwoord is: ja maar niet altijd.

Als je naar het Vaubanbad in het Vaubanpark gaat, is het voor hondeneigenaars niet meteen duidelijk. Mag hun favoriete huisdier nu wel of niet in het water. Burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) brengt duidelijkheid. “In het park moet de hond altijd aan de leiband. In het water mogen ze los maar de baasjes moeten dan op de oever blijven. De mensen mogen slechts in openbare vijvers zwemmen als er toezicht is. Tijdens die bewaakte uren laten we honden niet toe in het water tussen de mensen want niet iedereen is daarop verzot. Het is ook veiliger als dieren en mensen niet op hetzelfde moment zwemmen. Honden mogen wel mee in de kajak of op de sup.”

Als je wilt weten of je zelf mag zwemmen in het Vaubanbad houd dan de Facebookpagina van de Veurnse sportdienst in het oog of kijk naar de vlag. Als de groene wappert mogen mensen plonzen en honden niet. Kleurt de vlag rood dan is het omgekeerd.