Is het een fietser, is het een konijn? Fluvius onderzoekt welke sensor het onderscheid kan maken GUS

28 juni 2019

14u21 0 Veurne Fluvius, het stadsbestuur en de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) onderzoeken vanaf juli welke impact openbare verlichting heeft op de fauna. Ze doen dat door sensoren te plaatsen in de natuur op de site van Suikerpark in Veurne.

“Een slimme camera gaat de volgende maanden na welke sensor geschikt is om een fietser of voetganger te onderscheiden van een watervogel, konijn of een ander dier dat in de natuur leeft”, duidt burgemeester Peter Roose (Veurne Plus). “Op de suikersite zullen we een woon- en industriegebied creëren, maar er is ook een ruim natuurgebied dat we het Suikerwater noemen. Dat is een aaneengesloten cluster van waterbekkens, dijken en rietmoeras. Door te kiezen voor duurzame en slimme verlichtingstechnologie willen we de CO²-uitstoot van de openbare verlichting verminderen. Dwars door het suikerpark zal een fietspad lopen. Dat moet verlicht worden als er een fietser of voetganger passeert, maar niet als er bijvoorbeeld een konijn voorbij rent. In de Brikkerijstraat stelt Fluvius een lichtmast op met acht verschillende sensoren en een slimme camerabox. Zo kunnen we nagaan welke sensor reageert op welke activiteit. Ook onze andere openbare verlichting in de stad kan duurzamer. Eind vorig jaar waren er slechts 66 van de 2.380 lichtpunten op ons grondgebied uitgerust met dimbare ledlampen. Tegen 2030 moeten alle lichtpunten aangepast zijn.”