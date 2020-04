Inzamelactie voor geredde graatmagere Duitse herder: “Ze woog nog amper 29 kilogram in plaats van 45” Bart Boterman

06 april 2020

17u01 1 Veurne Nadat vorige week twee zwaar ondervoede hangbuikvarkens en een ezel in beslag werden genomen op een hoeve langs de IJzer in Diksmuide - een hangbuikvarken was zelfs al overleden door ontbering - heeft dierenliefhebster Wendy Lammens (21) uit Veurne zelf de Duitse herder van op de hoeve overgekocht. Inspectie Dierenwelzijn oordeelde dat het dier er als enige mocht blijven, hoewel de teef eveneens graatmager was. Er is nu ook een inzamelactie opgestart.

Het was Wendy Lammens (21) die lucht kreeg van de ernstige dierenverwaarlozing op de hoeve en de schepen van Dierenwelzijn van Diksmuide verwittigde. Zo ging de bal aan het rollen, want de politie en Inspectiedienst Dierenwelzijn kwamen langs. De twee nog levende hangbuikvarkens werden opgehaald door het Blauwe Kruis van Brugge, net zoals de ezel. “Ondanks het feit dat ook de Duitse herder graatmager was, werd besloten dat het dier er mocht blijven. Ik vond dat onbegrijpelijk, waarop ik besloot om de eigenaars zelf te contacteren. Ik stelde honderd euro voor en de eigenaars waren meteen akkoord. Nu is de hond in goede handen”, aldus Wendy. Volgens haar leefde de teef in haar eigen uitwerpselen en had ze al meer dan twee weken geen eten meer gekregen.

Onherkenbaar

De driejarige hond heette Moxxi maar is intussen omgedoopt tot Roxy. “Bij het daaropvolgende dierenartsbezoek bleek dat Roxy volgens de omstandigheden in behoorlijk goede gezondheid was. Ze woog echter slechts 29 kilogram. Voor een grote Duitse herder is dat bijzonder weinig. Het ideale gewicht ligt rond de 45 kilogram. Volgens de dierenarts had ze ook enorm veel spiermassa verloren. Ik moet haar nu met mondjesmaat voeden, want haar maag is vrij klein geworden. Intussen doet ze niet anders dan slapen", gaat Wendy verder. De hond onderging ook al een kapbeurt en is haast onherkenbaar, al valt nog meer op hoe mager ze is.

Inzamelactie

“Ondanks alles wat ze heeft meegemaakt, is Roxy een heel lieve hond. Ze woont nu bij mij en binnenkort starten privélessen omdat ze toch wat heropgevoed moet worden. Verschillende mensen hebben mij al gevraagd hoe ze mij kunnen steunen, omdat dit een pak extra kosten meebrengt. Zo wordt Roxy ook nog eens gesteriliseerd. Daarom ben ik een inzamelactie op Facebook opgestart om de dierenartskosten, kapbeurt, sterilisatie en privélessen te bekostigen. Dank aan iedereen die mij en Roxy steunt”, besluit Wendy.

De actie bracht intussen al 490 euro op. Wendy en Roxy rechtstreeks steunen kan ook op het rekeningnummer BE80 0016 6401 3677.