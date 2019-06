Inhoud dossiers niet tijdig online voor gemeenteraad vanavond, oppositie dient klacht in bij gouverneur GUS

24 juni 2019

10u07 3 Veurne INSPRAAK! en N-VA, de twee oppositiepartijen in Veurne, hebben klacht ingediend bij de gouverneur omdat niet alle dossiers tijdig raadpleegbaar waren voor de gemeenteraad van vanavond. Burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) bevestigt dat er technische problemen waren maar betreurt de zet van de oppositie.

“De dossiers voor de vergaderingen kunnen we enkel via het elektronische platform Cobra bekijken”, legt Stijn Hommez (INSPRAAK!) uit. “Door een aanpassing van de software konden meerdere gemeenteraadsleden niet tijdig toegang krijgen tot de inhoud van de dossiers die vanavond maandag op de ocmw- en gemeenteraad besproken worden. Omdat dit een grove schending is van het inzagerecht en de openbaarheid van het bestuur hebben we klacht ingediend bij de gouverneur. We vroegen om de vergadering niet te laten doorgaan omdat die niet rechtsgeldig is maar daarop werd niet ingegaan. INSPRAAK! zal vanavond niet aanwezig zijn op de gemeenteraad.” N-VA heeft de klacht mee onderschreven maar tekent vanavond wel present om zijn standpunt duidelijk te maken. “We willen ook de reactie van de meerderheid horen”, zegt Wouter Vanlouwe (N-VA).

Burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) reageert scherp. “De oppositie is meer met zichzelf bezig dan met het verdedigen van de belangen van onze stad. Alle wettelijke termijnen zijn gerespecteerd. Er waren inderdaad technische problemen omdat we de software moesten aanpassen in het kader van de nieuwe wet op de privacy. De ICT-dienst en het secretariaat hebben er alles aan gedaan om alle raadsleden zo snel mogelijk toegang te geven tot het digitale platform. Sommige raadsleden hebben de aangeboden hulp geweigerd en roepen nu het hardst dat ze niet tijdig inzage hebben gekregen in sommige documenten. Ik ben misnoegd dat de administratie met de vinger wordt gewezen. De gemeenteraad gaat vanavond zeker door. We bespreken onder meer de rekeningen van 2018 en het participatiereglement. Niemand is gebaat bij de politieke spelletjes die de oppositie aan het spelen is.”