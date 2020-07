In Veurne moet je deze zomer vooral op speurtocht. Keuze genoeg Gudrun Steen

04 juli 2020

11u20 0 Veurne Zowel CD&V als Veurne Toe Koer en het ACW hebben elk een speurtocht uitgewerkt en daar valt wel iets mee te winnen.

De traditionele Veurnsche Smoefeltocht is vervangen door een fietsfotozoektocht waaraan je tot eind augustus kan deelnemen. Starten doe je aan het college in de Karel Coggelaan. De initiatiefnemers stippelden een traject van 43 kilometer uit dat je ook kan opsplitsen in twee kleinere ritten. Je ontdekt dorpen zoals Booitshoeke, Avekapelle, Eggewaartskapelle, Steenkerke, Houtem, Beauvoorde en Bulskamp. Eindigen doe je op de Grote Markt. De deelnameformulieren zijn voor 10 euro verkrijgbaar bij de toeristische dienst. In die prijs zitten een paar lekkernijen onderweg inbegrepen. Zo wordt het toch smoefelen en rijden. De hoofdprijs is een waardebon van 125 euro.

Etalagezoektocht

De handelaarsvereniging Veurne Toe Koer heeft een etalagezoektocht uitgewerkt waaraan je tussen 13 juli en 4 oktober kan meedoen. In 40 etalages zie je een leuke tekening. Vind jij ze allemaal? Bij de deelnemende handelaars en de toeristische dienst kan je het deelnameformulier afhalen.

Fietsen en wandelen

Tot slot heeft CD&V Veurne een gratis wandel- en fietszoektocht uitgewerkt. Voor het wandeltraject volg je de klinknagels in het centrum. Fietsers rijden naar De Moeren, Beauvoorde, Steenkerke en Eggewaartskapelle. Startplaats is telkens de Grote Markt. Alle praktische informatie kan je hier downloaden.