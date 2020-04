IN BEELD - Ook Veurne deed mee aan onze Ronde tegen Corona Gudrun Steen

05 april 2020

17u23 0 Veurne Meer dan 10.000 inzendingen kregen HLN en VTM binnen met voorstellen voor de Ronde tegen Corona. De helikopter bracht er zoveel mogelijk in beeld. Ook vanuit Veurne kregen we leuke beelden.

Helaas was de helikopter iets afgeweken van zijn geplande route maar we waren onder de indruk van zoveel creativiteit vanuit Veurne. Straten werkten samen aan kleurrijke boodschappen, kinderen leefden zich uit met stoepkrijt en er zaten echte kunstwerken onder de inzendingen. Wij hebben er een aantal gebundeld. Geniet vooral na van zoveel warmte die op die manier wordt verspreid. Het is duidelijk. In tijden van crisis vinden we troost in kleine dingen. Van harte bedankt voor zoveel enthousiasme!