In 2020 kunnen Veurnse werknemers elektrisch fietsen naar hun werk GUS

04 november 2019

11u53 6 Veurne Woensdag 13 november nodigen het Veurnse stadsbestuur en de provincie alle Veurnse ondernemers uit om een milieuvriendelijk initiatief uit te leggen. Vanaf maart volgend jaar kunnen ze via het stadsbestuur een e-bike of een speed pedelecs gratis ontlenen.

“Nog te vaak kiezen we voor het woon-werkverkeer voor de wagen terwijl de fiets een gezonder, duurzamere en goedkoper alternatief is. Daarom starten we met de testkaravaan”, zegt schepen van Mobiliteit Pascal Sticker (Veurne Plus). De Testkaravaan is al langer bekend maar het is de eerste keer dat een stad die service aanbiedt. Er is een samenwerking van drie jaar afgesloten tussen het Veurnse stadsbestuur en de provincie. Bedrijven kunnen vanaf maart volgend jaar via het stadsbestuur twee weken lang hun medewerkers gratis e-bikes en speed pedelecs laten uitproberen. De medewerkers kunnen de fietsen meerdere dagen testen om zo een beter oordeel te kunnen vellen. Er zullen vier e-bikes en twee speed pedelecs ter beschikking zijn in een centraal afhaalpunt. Maandelijks worden die volledig onderhouden. Ze zijn verzekerd en er is gratis pechverhelping.

Woensdag 13 november van 8 tot 9.30 uur vindt in De Seylsteen een ontbijtsessie plaats waarop alle ondernemers zijn uitgenodigd. Inschrijven kan via www.veurne.be/testkaravaan