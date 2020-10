Illegale patrijzenjacht ontdekt in Houtem en De Moeren Bart Boterman

03 oktober 2020

11u41 0 Veurne In de graslanden en velden nabij Houtem en De Moeren bij Veurne zijn vorige week vrijdag jagers betrapt die tientallen patrijzen hadden uitgezet om af te schieten. De betrapping gebeurde toen er eerst twee kooien met daarin een vijftal patrijzen werden ontdekt. Er volgden ook huiszoekingen en er loopt een strafonderzoek.

De kooien met een vijftal patrijzen stonden in de buurt van de Jagersstraat en de Middenweg. Die zijn bedoeld om de andere, gekweekte maar uitgezette patrijzen in de buurt te houden. Dat doen ze immers als natuurlijke reflex. De jagers hadden de bedoeling om enkele dagen later terug te keren en de dertig rondlopende patrijzen af te knallen als makkelijke prooi. Natuurinspectie opende een onderzoek en startte een huiszoeking bij de jagers.

Jacht op patrijzen is normaal gezien toegestaan tussen 15 september en 15 november. Maar het gaat om een jachtmisdrijf indien met patrijzen uitzet om af te schieten. Het soortenbesluit schrijft ook voor dat men geen niet-geringde patrijzen mag houden. Er kunnen boetes tot zelfs celstraffen op staan als de zaak naar de rechtbank wordt verwezen. De Natuurinspectie maakt het dossier over aan het parket.