Iedereen heeft recht op een leuke vrije tijd, ook wie een beperking heeft GUS

02 januari 2020

14u23 0 Veurne De Veurnse vzw’s Havenzate en Metgezel werken samen. Het resultaat? Een ruimer vrijetijdsaanbod voor mensen met een beperking. Om alles vlot te laten verlopen zijn beide organisaties op zoek naar vrijwilligers.

Bart Deriemaeker en Yarka Neutens hebben beide een groot deel van hun loopbaan in Havenzate gewerkt. Ze besloten te starten met Metgezel om begeleide vakanties uit te werken voor mensen met een beperking. “We organiseren uitstappen in binnen –en buitenland in groepjes tot zes personen”, zegt Bart. “Door samen te werken met Havenzate hebben we onze activiteiten kunnen uitbreiden. Vakantiegangers kunnen hun midweek uitbreiden met één, twee of drie nachten tijdens het weekend in Havenzate. De ateliers staan open en ze kunnen inpikken op het activiteitenprogramma. Ook de dagactiviteiten van Havenzate staan open voor onze mensen. Tot slot werken we een creatief project uit.” Beide vzw’s zoeken extra vrijwilligers voor de MEHA-samenwerking. MEHA staat voor Metgezel en Havenzate. Info: info@vzwmetgezel.be of dagco@havenzate.be.