Huisbakker leert je ‘truken van de foor’ in bakkerijmuseum: hoe maak ik pomme d’amour? GUS

04 februari 2020

10u06 4 Veurne Na een maand winterslaap is het Bakkerijmuseum in Veurne zijn nieuwe werkjaar gestart. Woensdag lanceert het zijn eerste ‘truken van de foor’. Vrijdag krijg je voor het eerst brood op de plank. Voor kinderen staat een nieuwe museumzoektocht op de planning in de krokusvakantie.

Elke eerste woensdag van de maand pakt de huisbakker uit met zijn truken van de foor. Hij maakt een gekend gebak of specialiteit klaar en vertelt er honderduit over. Alle vragen mogen zijn richting uit. De allereerste baksessie is nu woensdag 5 februari. Volledig in het teken van Valentijnsdag zie je hoe je een pomme d’amour kan klaar maken. Inschrijven hoeft niet. Kom om 14 uur naar de cafetaria.

Elke eerste vrijdag bereidt de bakker een klein assortiment brood en ovenkoeken waarvan een deel gebakken wordt in een oude houtoven. ‘Brood op de plank’ heet het initiatief. Nadien kan je uiteraard de broden kopen. Proef zeker eens het ‘Walterke’. Het is een hommage aan Walter Plaetinck, de bezieler van het museum. Met de opbrengst van het ‘Walterke’ wil de directie een nieuwe houtoven kopen. De broden zijn tussen 14 en 17 uur te koop.

Krokusvakantie

Het Bakkerijmuseum is er ook voor kinderen. Op 22 februari, bij de start van de krokusvakantie, stelt het zijn nieuwe museumzoektocht Jef Pannenkoek voor, voor kinderen van de basisschool. Jef is op zoek naar het beste recept voor pannenkoeken. Ga op onderzoek in het museum, los de opdrachten op en vind zo het recept. Tijdens de krokusvakantie zijn er ook bakworkshops op kinderformaat. De workshops carnavalskoekjes bakken zijn volzet. Op 27 en 28 februari telkens om 14 uur kunnen kinderen vanaf vier jaar wel nog broodmaskers maken. Inschrijven kan via onthaal@bakkerijmuseum.be of 058/31.38.97. Info: www.bakkerijmuseum.be.