Huisarts vraagt brandweer om CO-meting uit te voeren

12 juni 2019

Een ongeruste huisarts belde woensdagmiddag de brandweer op met de vraag om een CO-meting te komen uitvoeren bij een vrouw in de Dan. De Haenelaan in Veurne. De vrouw was in haar appartement onwel geworden en de arts vertrouwde het zaakje niet. Hij vermoedde dat er mogelijks CO in het spel was. Zowel de brandweer als de politie kwamen ter plaatse. De brandweer voerde metingen uit maar die bleken negatief te zijn. In het appartement was ook niets aanwezig dat een CO-vergiftiging zou kunnen veroorzaken. De vrouw kreeg wel medische zorgen toegediend.