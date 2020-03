Huisarts Jansseune ontpopt zich tot dj van de rusthuisradio Sint-Anna in Bulskamp. Iedereen mag zondag verzoeknummers aanvragen Gudrun Steen

19 maart 2020

Nu zondag tussen 10 en 12 uur kunnen de bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Anna in Bulskamp bij Veurne genieten van Radio Anna . Familie en sympathisanten mogen hun verzoekplaatje met boodschap al doorsturen.

In woonzorgcentrum Sint-Anna wonen 82 mensen. Huisarts Paul Jansseune uit Veurne is de vaste arts. Die bedacht samen met het team van Sint-Anna een leuke actie. “De rusthuisbewoners zitten nu al een tijdje geïsoleerd van hun kennissen en familie. Om toch een beetje familiewarmte binnen te brengen, lanceren we zondagvoormiddag Radio Anna. Ik ontpop me tot dj en ga twee uur lang op verzoek. We hopen dat heel veel mensen een plaatje met een leuke boodschap aanvragen.” De arts doet zijn oproep tijdens een ludiek filmpje dat al meer dan honderd keer gedeeld is op Facebook. Verzoekjes aanvragen kan via sab.socialedienst@gvo.be. Richt je tot Pascal Vaneygen.

En Sint-Anna doet nog wel meer om voor verstrooiing te zorgen. “Tot dinsdag hebben we mensen opgeroepen om iets leuks op te voeren in onze tuinen”, zegt Pascal. “Twee meisjes hebben gemusiceerd, de overburen kwamen met hun alpaca’s langs en familie parkeerde twee oldtimers. Verder zetten we hard in op animatie en een gezellige sfeer. Daar hoort uiteraard lekker eten bij. We serveren al eens een aperitiefje met hapjes, een appelflap, wafels enzovoort. Op woensdag kan familie attenties binnen brengen en verse was. Voor onze deur staat een box waarin iedereen brieven en kaartjes mag achterlaten.”