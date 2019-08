Huis van Wonterghem neemt keuken De Lelie over Want feestlocatie in Beauvoorde breidt uit met eigen B&B GUS

29 augustus 2019

10u14 25 Veurne Bertrand en Tine Cappelaere van salons De Lelie zullen het voortaan nog iets drukker hebben met de zaak. Vanaf september kan je de nieuwe, derde feestzaal De Mangerie boeken. En er komt naast de 11 gastenkamers ook een bed and breakfast bij. Om alles te kunnen bolwerken roept de zaak hulp in. Het keukenteam krijgt versterking van Huis van Wonterghem.

Bertrand liep nog stage bij het Huis van Wonterghem. Toen hij zaakvoerder Gregory Van Wonterghem zoveel jaar later tegen het lijf liep, vonden ze elkaar. “In 2004 heb ik De Lelie overgenomen van mijn ouders. Als chef-kok restte er niet veel tijd voor iets anders en we willen uitbreiden. Daarom werken we samen met het Huis van Wonterghem. Zo kunnen we onze eigen bed and breakfast vorm geven. Samen met mijn echtgenote Tine blijf ik wel het aanspreekpunt en het gezicht van De Lelie. We blijven ook eigenaar van de zaak.”

Nieuwe feestzaal

Naast de feestzalen Cappelerie en Orangerie met lounge leggen Bertrand en Tine de laatste hand aan De Mangerie. Die is te boeken vanaf eind september. “Het is een zaal voor een honderdtal personen. Ideaal voor de kleinere feestjes”, pikt Gregory in. “In De Lelie willen we nieuwe concepten uitrollen. Ik denk maar aan de trouwfeesten met walking dinner of de mini-dessertbuffets aan tafel. Daarnaast zullen we ‘chrono’ lanceren. Dat start om 18.30 uur met een walking dinner gevolgd door een party. We richten ons daarmee op bedrijven die willen netwerken. In Kuurne runnen we zes feestzalen en met ons mobiele cateringteam springen we ook bij in andere horecazaken. Met De Lelie werken we exclusief samen. We willen er het culinaire niveau opkrikken met een verfijndere gastronomie. Om een voorbeeld te geven van onze werkwijze: in een container experimenteren we met eigen kruiden. In De Lelie zullen we de huidige keukenbrigade aanvullen met eigen medewerkers van het Huis van Wonterghem.” Broer en zus Gregory en Barbara Van Wonthergem zijn de derde generatie van de zaak die in Kuurne in 1935 is opgericht.

Overnachten

“Nieuw in onze zaak zijn de slaapmogelijkheden en daarin investeren we verder”, geeft Bertrand nog mee. “De voorbije paar jaar hebben we elf gastenkamers ingericht. De voorbereidende werken voor een bed and breakfast zijn gestart. Die zal 9 kamers tellen en los van de feestzaal geboekt kunnen worden. Uiteraard geven we de voorrang aan de feestvierders van De Lelie, die het ook als vakantiewoning kunnen reserveren. We hebben veel Franse klanten die de dag na het huwelijksfeest nog een afterparty willen houden. Dat is perfect mogelijk in ons geplande project.” Info: www.salonsdelelie.be.