Huis Paula van weleer krijgt tweede leven als interieurzaak GUS

12 november 2019

14u27 6 Veurne SoCherry Home & Decoration, zo heet de interieurzaak van Sofie Pauwels (40), die ze vrijdag opent in de Ooststraat. Daar was vroeger het gekende Huis Paula met bruidsmode gevestigd. Dat pand werd afgebroken en op het gelijkvloers van de nieuwbouw kan je vanaf dit weekend klein meubilair en decoratie-accessoires shoppen.

Sofie is van Merelbeke afkomstig, waar ze actief was in de verzekeringswereld. Ze volgde haar liefde naar Veurne en begint er dit weekend aan een nieuw hoofdstuk. In de Ooststraat 56 opent ze SoCherry op de plek waar vroeger Huis Paula was gevestigd.

“Veurne is één van de weinige steden waar je nog gemakkelijk de auto kan parkeren en waar ketens het straatbeeld niet domineren”, vindt Sofie. “In de Ooststraat open ik vrijdag SoCherry, een winkel van 120 vierkante meter waar je alles vindt waarmee je een thuisgevoel kan creëren. Ik denk maar aan kaarsen, huisparfums, kussens, plaids, klein meubilair, kerstdecoratie, cadeautjes, gedekte tafel, zijden bloemen en sfeerverlichting. Ik heb in elke prijscategorie wel iets en hoop daarmee een breed publiek te kunnen boeien. Ik kies bewust voor een fysieke winkel en niet voor een webshop. Het is mijn passie om mensen op weg te helpen naar hun eigen thuisgevoel. Het maakt niet uit hoe groot of klein je woont en of dat nu in de stad of op het platteland is. De inrichting moet passen bij jouw persoonlijkheid. Het zijn soms kleine dingen die een interieur doen opleven. Een leuke plaid op de zetel met een bijhorend kussentje, bijvoorbeeld.” Voor de kenner: Sofie is officiële dealer van Riviera Maison en Enzo De Gasperi, een lijn uit Venetië.

SoCherry is nu vrij- en zaterdag open van 10 tot 18.30 uur en zondag van 14 tot 18.30 uur.

Info: www.socherry.be.