Hondenhater strooit gif langs wandelpaden: minstens vier honden al dagen doodziek Jelle Houwen

08 juli 2019

11u19 818 Veurne De politie van Veurne is een onderzoek gestart naar een mogelijke hondenhater die al meermaals gif heeft rondgestrooid op enkele wandelpaden, onder andere in de Hanssenslaan. Minstens vier honden zouden al getroffen zijn. “Onze jack russell Stella kreeg het gif binnen op 27 juni en is nog steeds ziek”, zucht baasje Joke Vandenbussche.

Wie het gif heeft rondgestrooid en om welk gif het gaat, is nog onduidelijk. De politie voert daar op dit moment nog onderzoek naar. Wat wel vaststaat: minstens vier honden die alle vier in de buurt wonen, zijn in een korte tijdspanne doodziek geworden. Zo ook het acht jaar oude teefje Stella, een kruising tussen een jack russell en een cairnterriër, van Joke Vandenbussche en haar dochter Loes.

Al 10 dagen ziek

“Stella werd al op 27 juni vergiftigd”, vertelt Joke. “Normaal loopt ze enkel los in onze eigen tuin, daar kan ze niet uit. Maar ze liep die dag heel even mee naar buiten met een patiënt die de kinesistenpraktijk van mijn man bezocht. Daar snuffelde ze wat in het gras langs de wandelpaden. Toen we haar vooraan zagen, riepen we haar terug. Op dat moment was ze nog erg levendig en enthousiast, maar amper 5 minuten later werd ze opeens heel erg ziek. Ze begon te braken en kreeg hevige krampen. Ze verloor ook plots slijmproppen. Ze zakte door haar poten en bleef huilend in het gras liggen. We reden meteen naar de dierenarts, die haar nog net kon redden. Ze kreeg onmiddellijk een inspuiting met antigif en een middel tegen de krampen. Tot op vandaag behandelen we haar met actieve kool en moet ze veel melk drinken. Het gaat al beter met Stella, maar ze is nog steeds ziek. Meestal ligt ze op haar dekentje, mee gaan lopen kan ze nog niet. We hopen dat er snel duidelijkheid komt over wie dit deed en hopen dat meer slachtoffers vermeden kunnen worden.”

Oproep

Op dit moment zou er volgens bewoners sprake zijn van zeker vier vergiftigde honden, die alle vier onderzocht werden door de dierenarts. Op dit moment is het niet duidelijk of er al een hondje gestorven is. “Wij kregen formeel bevestiging van drie getroffen honden, alle drie van de buurt rond de Hanssenslaan”, bevestigt commissaris Toon Fonteyne van politiezone Spoorkin. “Er zou sprake zijn van vergiftigde vleesballetjes, maar dat kon nog niet hard gemaakt worden. We wachten nog op verslagen van de dierenarts. In ieder geval zijn de drie meldingen genoeg om een buurtonderzoek te houden. We vragen ook aan de patrouilles om er te passeren en te kijken of er mensen zich verdacht gedragen in die wandelpaden. Maar we doen ook uiteraard een oproep aan de bewoners om ons te melden als ze iets zien.”

Het is niet de eerste keer dat Veurne getroffen wordt door een mogelijke hondenhater. De vorige keer ging het wel om een andere buurt.

