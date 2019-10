Honden mogen vrij lopen in afgesloten weide op site Suikerpark GUS

02 oktober 2019

14u10 7 Veurne Vlakbij het speelpleintje en de kinderboerderij op de site Suikerpark in het centrum van Veurne is de hondenloopweide open.

Het is een omheind grasveld van 900 vierkante meter waar honden vrij mogen rondlopen. Op andere plaatsen op het domein moet de hond aangelijnd blijven. In de buurt staan er vuilbakken en zitbanken genoeg.

De weide is toegankelijk via de Brikkerijstraat. Houd er wel rekening mee dat de toegang bij regenweer nogal modderig is. Dat komt omdat een deel van de Brikkerijstraat momenteel wordt heraangelegd. Er is een parking vlakbij.

Met initiatieven zoals de hondenloopweide, de kinderboerderij en het speelplein wil Veurne het domein Suikerpark nu al voor een stuk open stellen. Zo lang het gebied niet ontwikkeld wordt, blijft de tijdelijke recreatie open. Op de site Suikerpark is de bouw van de woongelegenheden gestart. Er komt ook een regionaal bedrijventerrein en een natuurgebied. Het stadsbestuur laat weten dat de hondenloopweide ook een vaste stek zal krijgen binnen het nieuwe stadsdeel maar niet op de plaats waar die nu ligt.