Historische Boetprocessie trekt door Veurne Timmy Van Assche

28 juli 2019

17u27 0 Veurne Naar jaarlijkse traditie trok de Boetprocessie door de oude straatjes van Veurne tijdens de laatste zondag van juli. Deze keer stapten zo’n 700 figuranten en 125 boetelingen mee.

Het thema van de boetprocessie is het zogenaamde lijdensverhaal van Jezus Christus. Het hoogtepunt is de uitbeelding van het lijden en de dood van de religieuze figuur in een tiental taferelen met oude beeldengroepen, die door boetelingen worden voortgetrokken. 125 boetelingen droegen een kruis. “Met 700 figuranten - jong en oud - zijn alle groepen volzet en is de opvolging voor de toekomst verzekerd”, zegt Gilbert Vanlerberghe van organisator Sodaliteit. “En met 125 boetelingen is de opkomst ook goed. Ook het weer zat echt wel mee. Mocht het te warm geweest zijn - zoals afgelopen woensdag of donderdag - of net te nat zoals zaterdagmiddag, heb je een heel ander verhaal. We blikken terug op een geslaagde editie. De Boetprocessie trekt er al sinds 1648 op uit. Alleen tijdens de Franse Revolutie, Eerste en Tweede Wereldoorlog en enkele dagen met slecht weer waren er geen optochten.”