Herbert Clarebout legt eed af als nieuw raadslid Gudrun Steen

01 april 2020

14u19 0 Veurne Nu Matthijs Dekeyser (N-VA) verhuisd is van Veurne naar Gent moest de Veurnse oppositiepartij een opvolger naar voor schuiven. Dat is Herbert Clarebout geworden. Hij is geen onbekende in de boetestad.

Herbert Clarebout is gepensioneerd na een loopbaan in dienstencentrum De Zonnebloem in Veurne. Hij zetelde al eens in de OCMW-raad en heeft nu een zitje in de gemeenteraad. Herbert legde de eed af in de gemeenteraadzaal in het bijzijn van voorzitster Lies Dezeure. Ze bleven op veilig afstand en waren de enige in de raadzaal. De rest van de gemeenteraad zat veilig thuis om digitaal de agendapunten te overlopen via het interne computersysteem Cobra. Daar kon iedereen ook zijn of haar stem uitbrengen.

Parkeren

Andere punten op de gemeenteraad waren het invoeren van een parkeerverbod in de Klinieklaan tussen de huisnummers 12 en 18. Vaak parkeren er wagens in dat stuk van de weg en dat kan de doorgang van de hulpdiensten van en naar het AZ West belemmeren. Er gold al een tijdelijk parkeerverbod en dat wordt nu definitief. Op de Appelmarkt mag je dan weer wel parkeren op woensdagvoormiddag nu de wekelijkse marktdag er enkel op de Grote Markt plaatsvindt.