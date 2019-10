Exclusief voor abonnees Heidi wordt doof, maar weet niet wanneer: “Ik zal de stem van mijn geliefden missen” Het duurde vier jaar voor Heidi Vanwachtendonck de diagnose DFNA9 kreeg GUS

14 oktober 2019

16u45 1 Veurne De kans is groot dat je nog nooit van DFNA9 hebt gehoord. Daarom schreef Heidi Vanwachtendonck (52) uit Veurne er een boek over. “Het duurde vier jaar voor ik wist dat ik die zeldzame, erfelijke aandoening had die mijn gehoor en evenwicht wegneemt. Met mijn boek wil ik mensen helpen om sneller tot die diagnose te komen.”

Heidi was kleuterleidster toen ze op haar 36ste de hoge tonen minder goed hoorde. De eerste diagnose door de neus- , keel- en oorarts? ‘Een beetje gehoorverlies aan die leeftijd is relatief normaal’. Zo normaal was het helemaal niet.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen