Harmonie Sint-Cecilia huldigt trouwe leden en kijkt uit naar zijn concert GUS

18 november 2019

13u50 0 Veurne Zoals zoveel muziekverenigingen vierden de leden van de koninklijke harmonie Sint-Cecilia van Veurne hun ceciliafeest. De trouwe leden kregen hun ereteken. Vrijdag is iedereen welkom op hun punchconcert waarbij ze de ‘legends of pop’ een muzikaal eerbetoon geven.

De verdienstelijke leden die hun ereteken kregen, waren Fenna Degrieck (5 jaar muzikant), Sven Van Linden (10 jaar), Jean-Claude Ballieu (15 jaar), Fanny Matsaert (25 jaar), Luc Deschilder en Peter Pinson (beide 50 jaar) en bestuurslid Hedwig Franchois (15 jaar).

Sint-Cecilia kijkt uit naar zijn punchconcert nu vrijdag om 20.15 uur in zaal Zonnebloem in Veurne. De muzikanten eren bekende popsterren zoals Madonna, Bruce Springsteen, Elton John en Amy Winehouse. Dansgroep Adagio Veurne brengt beweging in het optreden. Dirigent Stefaan Witdouck hoopt op een volle zaal. Tickets kosten 6 euro in voorverkoop en 8 euro aan de deur. Ze zijn te koop bij de toeristische dienst of bij de muzikanten.