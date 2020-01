Hardnekkige winkeldievegge krijgt 18 maanden cel met voorwaarden voor 21 feiten Bart Boterman

07 januari 2020

12u52 0 Veurne Een winkeldievegge (46) uit Veurne is veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf met probatievoorwaarden voor 21 winkeldiefstallen in de regio. Ze sloeg onder meer toe bij Brantano, Dreamland, JBC, Colruyt en Carrefour maar ook bij kleine boetieks. Telkens werd ze betrapt door het personeel.

De eerste reeks van elf feiten van diefstal dateert van het voorjaar van 2018. De vrouw werd toen voor de onderzoeksrechter geleid, maar vrijgelaten onder voorwaarden. “Ze bleef echter gewoon verder doen en augustus 2019 werd ze dan maar aangehouden, omdat het lijstje aangedikt was tot 23 diefstallen. Mevrouw had steeds een andere uitleg. Eerst had ze een onvervulde kinderwens en wou ze daarom de babyspullen stelen. Maar de diefstal van schoenen, multimedia, cosmetica en voeding werd daarmee niet verklaard. Dan had ze zogezegd weer kleptomanie, al is dat weerlegd door een psychiater. Nog een uitleg was dat ze iets aan haar partner cadeau wou doen en het niet kon betalen. Ze zei ook met geheugenverlies te kampen en de diefstallen niet te herinneren”, aldus de procureur, die 18 maanden cel en 2.000 euro boete vorderde.

De rechter sprak dinsdagmorgen vonnis uit en besloot de vrouw nog één kans te geven, door de gevangenisstraf met voorwaarden uit te spreken. De vrouw moet zich onder meer onthouden van drugs-, alcohol- en geneesmiddelengebruik, heeft een contactverbod met haar ex en moet nauw in contact blijven met de justitie-assistent. Houdt ze zich niet aan de voorwaarden of pleegt ze nieuwe feiten, wordt de celstraf alsnog effectief. Voor twee feiten van winkeldiefstal werd K.M. overigens vrijgesproken.