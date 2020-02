Exclusief voor abonnees Hapje groentepaté, iemand? Jury van prestigieuze wedstrijd Gouden Tavola is er wild van Nieuwe vegetarische producten van De Beauvoorder scoren GUS

19 februari 2020

20u00 0

Een volledig plantaardige paté gemaakt met groente of fruit, dat is de nieuwe patéreeks L’Atelier du Jardin van het Veurnse bedrijf De Beauvoorder. Nog voor het op de markt is, scoorde het al de Gouden Tavola. Dat is een prestigieuze onderscheiding van de organisatoren van de voedingsbeurs Tavola die midden maart in Kortrijk plaatsvindt.

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis