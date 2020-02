Hapje groene paté, iemand? Jury van prestigieuze wedstrijd Gouden Tavola is er wild van Nieuwe vegetarische producten van De Beauvoorder scoren Redactie

19 februari 2020

20u00 0 Veurne L’Atelier du Jardin van het Veurnse bedrijf De Beauvoorder voegt nu ook volledig plantaardige patés gemaakt met groente of fruit toe aan haar gamma. Met succes, want nog voor deze op de markt zijn, scoren ze al op de Gouden Tavola. Dat is een prestigieuze wedstrijd van de organisatoren van de voedingsbeurs Tavola, die midden maart in Kortrijk plaatsvindt.

De boerenpaté van De Beauvoorder was vorig jaar nog één van de kanshebbers tijdens onze wedstrijd ‘Het Streekproduct van het jaar’, maar het Veurnse bedrijf richt zich binnenkort ook op de vegetariër. “In ons land is slechts een halve procent van de bevolking veganist en vijf procent noemt zich vegetariër. Maar wel vijftien procent is flexitariër en tracht dus z’n vleesconsumptie te beperken”, duidt ceo Peter Hostens van het bedrijf Tradelio, waar De Beauvoorder deel van uitmaakt. “Daarom lanceren we midden maart op de tweejaarlijkse voedingsbeurs Tavalo onze nieuwste reeks plantaardige groentepatés. Dat is een voor ons land uniek product. We hebben vier variaties in vier verschillende kleuren. Er is een groene paté met spinazie, erwt en munt, een rode met rode biet, appel en rozijn, een gele met mango, pompoen en curry en tot slot een oranje paté met paprika, zongedroogde tomaat en feta. Die patés bestaan voornamelijk uit groente of fruit en zo smaken ze ook. Vlees komt er helemaal niet aan te pas en we voegen ook geen suikers, kunstmatige kleurstoffen of smaakversterkers toe. Het unieke is niet alleen de samenstelling, maar ook de smeerbaarheid. We presenteren onze groentepatés, net zoals onze andere producten, in terrines.”

Gouden onderscheiding

Voorafgaand aan zijn voedingsbeurs organiseert Tavalo een wedstrijd waarbij het vernieuwende producten beloont. Er zijn vier categorieën waaronder ‘traiteur’, waarin De Beauvoorder de gouden onderscheiding kreeg voor zijn nieuwste producten. “We zijn daar uiteraard heel trots op, maar we zijn ook benieuwd naar de eerste reacties van de klanten”, reageert Hostens. De nieuwe groentepatés kwamen er niet zomaar. Meer dan een jaar duurde het ontwikkelingsproces. “We hebben een eigen research and development team in onze Veurnse vestiging. Een terechte pluim op de hoeden van Seline Glorieux en Bart Maertens, die veel tijd stopten in de creatie. Regelmatig lieten ze befaamde koks en smaakpanels een nieuw product uittesten. Door die input zijn we ervan overtuigd dat we een lekker product in de markt kunnen zetten. Vanaf volgende week stellen we het op kleine schaal voor, maar de echte lancering houden we voor de voedingsbeurs Tavalo, die van 15 tot 17 maart plaatsvindt in de Doorniksesteenweg 216 in Kortrijk Xpo. Daarna verdelen we het bij slagers en supermarkten met bediening over het hele land. Hopelijk kunnen we, net zoals onze traditionele patés, eveneens uitvoeren naar Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje. We hoeven voorlopig geen extra investeringen te doen om de productie van die groentepatés te organiseren.”

De adviesprijs voor de groentepaté varieert van 19,9 tot 29,9 euro per kilo. Ter vergelijking, die van de vleespaté is 15 tot 35 euro per kilo.