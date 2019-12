Half miljoen euro subsidies naar Veurne Snack Foods voor opstart nieuwe productielijn GUS

20 december 2019

14u36 4 Veurne Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) geeft 522.000 euro subsidie aan Veurne Snack Foods. Dat geld dient voor de opleiding van het personeel dat binnenkort aan de slag gaat op een gloednieuwe productielijn.

Veurne Snack Foods investeert dertig miljoen euro in de bouw van een tweede productielijn voor de tortillachips Doritos omdat de vraag naar dat product stijgt. Het gaat om een hoogtechnologische lijn met een ultraoven en een geautomatiseerde verpakkingsunit. Door de nieuwe technologie gaat er 30 procent minder energie verloren. Ook de chips zelf zullen minder vetten en zout bevatten. Met de nieuwe lijn kan Veurne Snack Foods in de toekomst nieuwe producten ontwikkelen. Er werken vandaag 440 voltijdse personeelsleden bij het bedrijf. Binnenkort zullen er nog eens 66 nieuwe medewerkers aangeworven worden. Daarvoor bereiden ze momenteel de rekruteringscampagne ‘Do it for Doritos’ voor. Om de medewerkers op te leiden voor de nieuwe productielijn is een speciaal lessenpakket uitgewerkt en dat subsidieert minister Crevits. De nadruk ligt op voedselveiligheid, kwaliteit, milieu en energie.