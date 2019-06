Grote rookpluim door afvalbrand op boerderij Jelle Houwen

Op een boerderij langs de Minaersstraat in Steenkerke nabij Veurne woedde er zaterdag even voor middernacht een afvalbrand. Dat ging gepaard met een grote rookpluim. De brandweer van Veurne ging ter plaatse en riep de versterking in van een tankwagen. Achteraan de hoeve lag een grote stapel snoeihout, takken en afval gestapeld dat in brand stond. De vlammen sloeg er al metershoog uit. Na tien minuten blussen kon de stapel gedoofd worden. Het dak van de schuur die vlakbij stond liep daarbij wel lichte brandschade op.