07 juni 2019

14u06 0

De brandweer van Veurne en Koksijde werden vrijdagochtend om 8 uur opgeroepen naar de Handelsstraat in Veurne waar een grote rookpluim te zien was. Er was sprake van een industriebrand ter hoogte van het dakwerkersbedrijf De Torre. Een passant had een grote rookkolom zien opstijgen. Toen de brandweer aankwam bleek er geen sprake te zijn van een brand in het bedrijf. Het ging om wat brandend afval dat snel geblust kon worden.