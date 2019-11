Greenhouse doet niet zomaar mee aan Black Friday: “10 procent gaat naar bossen in Afrikaanse Sahel” GUS

25 november 2019

11u25 0 Veurne Wie nu vrijdag of zaterdag zijn aankopen doet bij Greenhouse in de Ooststraat in Veurne, krijgt geen korting zoals in veel andere winkels op Black Friday wel het geval is. Zaakvoerder Lennart Creël schenkt 10 procent van zijn opbrengst aan herbebossing.

Greenhouse is een nieuwe zaak in de Ooststraat 3 waar je duurzame en ecologische producten kan kopen zoals kledij, design en lifestyle. “Initiatieven zoals Black Friday werken overconsumptie in de hand en daarmee zijn we niet akkoord”, zegt zaakvoerder Lennart Creël. “Daarom zullen wij geen directe korting geven, maar we plannen wel een alternatief. Wie vrij- of zaterdag zijn inkopen bij ons doet, steunt een bebossingsproject in de Afrikaanse Sahel-regio. We geven namelijk tien procent van de verkoopsomzet aan de Belgische organisatie Ondernemers Zonder Grenzen (www.ozg.be). In Burkina Faso hebben ze al succesvol een herbebossingsproject opgestart en nu zijn ze bezig met een gelijkaardig initiatief in Senegal.”

Greenhouse is, behalve op zondag, dagelijks open van 10 tot 18 uur.