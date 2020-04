Grappig! Veurne lanceert Pol D’n trainer die de neus op de coronafeiten drukt Gudrun Steen

23 april 2020

15u44 12

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Veurne Veurne heeft een parodie gemaakt op de bewegingscoach uit het Eén-programma ‘Iedereen Beroemd’. Björn Pollentier, coördinator van het dienstencentrum Zonnebloem kruipt in de huid van Pol D’n Trainer.

We zitten aan de zesde week van de strenge coronamaatregelen. “We merken dat het moeilijker wordt om vol te houden vandaar dat we de motivatie met een ludiek filmpje willen aanscherpen”, glimlacht Veurns communicatieschepen Jan Verfaillie (CD&V). En om dat te doen kruipt Björn Pollentier in de huid van Pol D’n Trainer. “In een joggingpak holt hij van de ene stadsdienst naar de andere om het belang van de maatregelen te onderlijnen. Hij roept op om de social distancing te respecteren, handen te ontsmetten en fit te blijven. Uiteraard maken we ook reclame voor de dienstverlening van het stadsbestuur en voor het vrijwilligersinitiatief #8630altegoare. Laten we met zijn allen nog even volhouden. Dat is onze boodschap”, besluit Verfaillie.

En Björn Pollentier, zoon van gewezen wielrenner Michel Pollentier, zelf kan zijn dagen wel vullen, ook nu het dienstencentrum is gesloten. “Ik ben actief bij de veiligheidscel en help met het platform #8630altegoare. We beantwoorden hulpvragen en met vrijwilligers bellen we 80-plussers op. Uiteraard wilde ik graag aan dat ludieke filmpje meewerken. Ik ben zelf sportief dus waarom zou ik me niet van die zijde laten tonen. Zo’n joggingpak draag ik in het dagelijks leven weliswaar niet”, knipoogt hij.