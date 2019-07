Gouverneur verwerpt klacht Veurnse oppositie, gemeenteraad van juni was geldig GUS

31 juli 2019

10u44 2 Veurne De Veurnse oppositiepartijen Inspraak en N-VA hadden bij de gouverneur klacht ingediend omdat de informatie voor de gemeenteraad van juni door softwareproblemen niet tijdig werd bezorgd. De gouverneur heeft die klacht nu verworpen.

De gemeenteraadzitting van 24 juni verliep in Veurne niet zoals gewoonlijk. Inspraak bleef weg. N-VA was er wel maar onthield zich op alle punten. De reden? Door softwareproblemen hadden ze niet tijdig inzage in alle informatie. “We hadden uitstel gevraagd voor de commissie en de gemeenteraad maar de meerderheid weigerde dat dus hebben we samen met N-VA klacht ingediend bij de gouverneur”, reageert Stijn Hommez (Inspraak). “In zijn reactie geeft de gouverneur ons gelijk maar hij ziet de klacht éénmalig door de vingers. De gouverneur raadt het stadsbestuur aan om de nieuwe software eerst te testen. Het recht op informatie van de gemeenteraadsleden mag niet in het gedrang komen. We spelen geen politieke spelletjes zoals de burgemeester beweert maar willen wel ons recht behouden om tijdig over alle nodige informatie te beschikken. Dat is in het belang van iedereen.”

Burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) ziet dat anders. “De gouverneur bevestigt dat we binnen de wettelijke termijnen en volgens ons eigen huishoudelijk reglement de nodige documenten voor de gemeenteraad ter beschikking hadden voor alle raadsleden. We hebben er ook alles aan gedaan om raadsleden die problemen hadden met het inloggen technisch bij te staan. Er is hier dus sprake van politieke spelletjes. Ik ben benieuwd naar de reactie van de oppositie op de volgende gemeenteraad. In hun commentaren hebben ze namelijk onterecht met de vinger naar de administratie gewezen.”

Meer over N-VA

politiek

Veurne