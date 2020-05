Goed nieuws voor het openbaar vervoer in Westhoek: stabiele busverbindingen, vervoer op maat en extra bussen voor scholieren Gudrun Steen

15 mei 2020

08u12 39 Veurne De Vlaamse overheid pompt 12,5 miljoen euro in het openbaar vervoer in de Westhoek. De vervoerregio Westhoek heeft een plan klaar zodat de inwoners zich veel vlotter kunnen verplaatsen met de bus.

“Ten eerste streven we naar een regelmatige en stabiele verbinding tussen de grotere steden in de regio”, zegt Veurns burgemeester Peter Roose (Veurne Plus), die ook voorzitter is van de Vervoerregio Westhoek. Het gaat om de volgende lijnen: Poperinge-Ieper-Diksmuide, Ieper-Zonnebeke-Roeselare, Diksmuide-Houthulst-Roeselare, Diksmuide-Koekelare-Torhout, Koksijde-Veurne-Ieper, Langemark-Roeselare, Ieper-Staden-Torhout en Ieper-Menen. “Daarnaast zullen we een netwerk van functionele ritten uitwerken zodat jongeren ’s morgens en ’s avonds vlotter met de bus van en naar school kunnen”, vervolgt Roose. “En we plannen ook vervoer op maat met kleinere voertuigen die aansluiten op de vaste lijnen of die rijden tussen de dorpen en stadscentra. We plaatsen op zeven extra locaties fietsdeelsystemen. Tot slot werken we een flexibel vervoerssysteem uit voor bepaalde doelgroepen zoals mensen met een mobiliteitsbeperking.”

Het plan ligt nu op tafel en gaat de eerstkomende weken naar de gemeenteraden voor advies. Samen met de Westhoekgemeenten wordt het plan dan verder praktisch uitgewerkt. Streefdoel is om in december volgend jaar te starten.

De vervoerregio Westhoek bestaat uit de steden en gemeenten Alveringem, De Panne, Diksmuide, Heuvelland, Houthulst, Ieper, Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Poperinge, Veurne, Vleteren en Zonnebeke.