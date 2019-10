Gloednieuwe Porsche van zo’n 150.000 euro total loss na slippartij op E40 Bart Boterman

09 oktober 2019

13u09 8 Veurne Op de E40 tussen Veurne en Adinkerke is woensdag iets over het middaguur een gloednieuwe Porsche van om en bij de 150.000 euro over de kop gegaan en op zijn dak beland. De sportwagen is total loss maar de bestuurder, een Brit, bleef ongedeerd.

Het gaat om een Porsche 911 Carrera 4S, de 992-reeks die deze zomer is uitgekomen. Gemiddeld kost het voertuig zo'n 150.000 euro. De wagen reed in de richting van Brussel, begon te slippen en kwam tegen de vangrails terecht. De Porsche werd in de lucht gekatapulteerd en kwam tot stilstand op zijn dak. Initieel klonk de melding dat er ook vrachtwagens betrokken waren, maar dat bleek bij aankomst van de hulpdiensten niet het geval. De bestuurder van de Porsche was intussen al zelf uit zijn voertuig gekropen. Een rijstrook werd afgesloten. De Britse bestuurder was samen onderweg met een vriend, die eveneens een Porsche bestuurde. De vriend parkeerde zich verderop op de pechstrook toen hij het ongeval zag in zijn achteruitkijkspiegel. Rond 13 uur werd de zwaar beschadigde Porsche getakeld. Ongetwijfeld een erg zuur verlies voor de bestuurder. Al kwam hij er zelf zonder kleerscheuren van af. Grote verkeershinder bleef uit.