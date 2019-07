Ghesellen hebben grafsteen stichter Boetprocessie gevonden GUS

18 juli 2019

19u45 0 Veurne Op 28 juli vindt in het centrum van Veurne de jaarlijkse Boetprocessie plaats waarvoor nog enkele sprekende rollen moeten ingevuld worden. Opmerkelijk is dat de grafsteen van Jacobus Clou, de stichter van de processie, is gevonden.

De Ghesellen van de Kastelnij Veurne hebben een deel van de grafsteen van Clou. “De stichter van de Boetprocessie overleed in de zeventiende eeuw”, weet voorzitter Johan Vanmarcke van de Ghesellen. “We hebben nu een deel van die grafsteen terug gevonden. Het deed dienst als tablet van een terrastafel ergens in Nieuwpoort. De eigenaar vond de steen op zijn beurt op een terrein in Ramskapelle. Daar stond in 1907 een molen die tijdens de Eerste Wereldoorlog volledig werd vernield en nadien niet meer werd heropgebouwd. Een deel van Clou’s grafsteen werd als molensteen gebruikt. We willen dat unieke stuk erfgoed nu restaureren en een plaats geven in Veurne waar veel toeristen en inwoners komen. We onderhandelen momenteel met de Sodaliteit, die de Boetprocessie organiseert, en met de mensen van de kerkfabriek Sint-Niklaas.

De Boetprocessie vindt dit jaar op zondag 28 juli plaats. Gilbert Vanlerberghe van de Sodaliteit zoekt nog een paar mensen die een sprekende rol willen. “De plaatsen zijn zo goed als allemaal volzet. Grote nieuwigheden zijn er niet. Hier en daar brengen we wat meer structuur in de processie”, laat hij weten. De Boetprocessie start om 15.30 uur. Toerisme Veurne koppelt er het dagarrangement ‘Taste & Tradition’ aan vast dat om 10 uur start en 22 euro kost, lunch niet inbegrepen. Info: www.visit-veurne.be.