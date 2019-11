Gewelddadige dubbele carjacker riskeert 40 maanden cel: “Was al vijf dagen wakker door drugs. Zag slangen, hoorde stemmen en moest vluchten” Bart Boterman

12 november 2019

18u43 0 Veurne Het parket van Veurne heeft 40 maanden gevangenisstraf gevorderd voor de 26-jarige man die op 17 juni twee gewelddadige carjackings pleegde in de Peter Benoitlaan in Veurne. Daarna probeerde hij zelfs met een politievoertuig weg te rijden. Alsof hij zich in het computerspel Grand Theft Auto waande. “Ik was al vijf dagen wakker door de cocaïne toen ik plots een joint kreeg aangeboden. Ik zag slangen, werd angstig en moest vluchten”, was zijn uitleg op de rechtbank. Op het proces ging het hoofdzakelijk of de man al dan niet toerekeningsvatbaar was en geïnterneerd moet worden.

De feiten gebeurden rond 10 uur ’s morgens. Een bestuurster (62) kreeg plots een uitzinnige man voor haar Ford Focus te zien. Hij gesticuleerde hevig en beval dat ze moest uitstappen. Hij excuseerde zich zelfs nog en zette haar hondje uit de wagen. Hij vertrok, maar stopte verderop om een BMW cabrio te carjacken. Er ontstond een hevige vechtpartij met de bestuurder, die zich verzette. De man werd tot bloedens toe geslagen en de carjacker probeerde zelfs zijn ogen uit de duwen. Net op dat moment kwam de verwittigde politie aangereden. De carjacker sprong opnieuw in de Ford Focus om te vluchten, maar ramde achterwaarts een politievoertuig. De politie moest de bestuurder van de BMW weg sleuren of de man was aangereden. Toen de politie de carjacker probeerde te overmeesteren, poogde hij nog met het aangereden politievoertuig te vertrekken. In totaal raakten 5 voertuigen beschadigd. Sindsdien zit Damien D. in voorhechtenis.

Cocktail van amfetamines en cannabis

Lang werd gesproken over een internering omdat de beklaagde niet bij zinnen leek, maar volgens het psychiatrisch verslag is hij wel degelijk toerekeningsvatbaar. “Volgens de psychiater was hij op dat moment onderhevig aan een psychose, maar werd die veroorzaakt door een cocktail van amfetamines en cannabis. Uit het verslag blijkt dat hij niet geestesgestoord is. Hij nam de drugs wel wetens en willens in ”, aldus de procureur. “Deze man is al veroordeeld diefstallen, drugs en rijden onder invloed van drugs. Al twee keer kreeg hij de opschorting van straf, maar dat werd herroepen. Hij kreeg al kansen genoeg. Enkel een effectieve gevangenisstraf van 40 maanden kan zijn gedrag een halt toeroepen. Mijnheer vindt bovendien dat hij geen hulp om af te kicken nodig heeft”, aldus het openbaar ministerie.

De advocaat van Damien D. vroeg de rechtbank om die ontoerekeningsvatbaarheid toch te overwegen, gezien er een minstens langdurig verlies van realiteitsbesef was. De raadsman stelde dat zijn cliënt al sinds het vierde leerjaar verslaafd is aan drugs. Als de rechter hem toch toerekeningsvatbaar zou verklaren, vroeg hij een straf met probatie om zich te laten opnemen in een afkickcentrum om aan zijn problematiek te werken. Daarna kreeg de beklaagde zelf nog het woord.

‘Iets magisch, iets erg ongewoon’

“Ik was al vijf dagen lang wakker onder invloed van cocaïne, ik was verslaafd. Op straat kwam ik kennissen tegen. Ik liet ze binnen. Toen ze vertrokken, nam ik enkele trekken van hun joint. Maar ik was al maanden gestopt met marihuana te gebruiken. Ik kon niet meer tegen het effect. Wat ik toen voelde, was iets magisch, iets erg ongewoon. Maar ik werd bang van arbeiders van een verhuisfirma en voelde dat ik moest vluchten, richting Bray Dunes. Ik zag slangen voor mijn ogen en hoorde stemmen”, sprak de beklaagde. De man bleef een kwartier lang praten, niet altijd even coherent.

Psychiaters niet geloven

“Dat psychiatrisch verslag moet je niet geloven hoor. Alle psychiaters zeggen iets anders. Volgens de ene heb ik bipolaire stoornis, volgens de andere heb ik borderline, dan heb ik weer schizofrenie, dan weer ADHD en ga zo maar verder. Is 3 jaar cel een gepaste straf voor mij? Ik denk het wel, want deze feiten zijn niet normaal. Ik had zelfs niet door dat ik hiervan de dader was. Maar goed, ik aanvaard mijn straf”, zei hij nog. De twee slachtoffers en de politie Spoorkin vroegen een schadevergoeding. De rechter velt een vonnis op 20 november.