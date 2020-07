Gewelddadige carjacker krijgt nog vijf maanden extra celstraf Bart Boterman

06 juli 2020

De 26-jarige Damien D. uit Veurne die op 17 juni vorig jaar een gewelddadige carjacking pleegde in het centrum van Veurne en daarvoor 40 maanden cel kreeg , is opnieuw veroordeeld op de rechtbank. De man kreeg vijf maanden cel voor feiten die eerder dan de carjacking plaatsvonden.

Op 5 juni vorig jaar, kort voor de carjacking, was Damien D. aanwezig in het huis van een vriendin die haar verjaardag vierde. Toen hij na een overnachting speed wilde gebruiken in het bijzijn van haar kinderen, werd hij aan de deur gezet. “Hij begon haar te slaan en viel ook nog haar broer aan die net aanbelde aan de woning. Hij liep een geperforeerd trommelvlies op”, sprak de procureur. Op 6 oktober 2018 had hij ook al zijn ex-vriendin lastiggevallen in De Panne. “Nadat hij haar was blijven bellen om te vragen waar ze zat, zag hij haar plots op straat lopen met haar nieuwe vriend. Hij sloeg haar nieuwe vriend met een ijzeren staaf om hem daarna nog opzettelijk aan te rijden met zijn auto”, aldus het openbaar ministerie, die zes maanden cel en 800 euro eiste voor die feiten. De strafrechter hield het op vijf maanden cel bovenop de 40 maanden die hij al opliep voor de gewelddadige carjacking.