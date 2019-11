Gewelddadige carjacker in centrum van Veurne wel degelijk toerekeningsvatbaar: hij moet 40 maanden achter de tralies Bart Boterman

26 november 2019

12u10 1 Veurne Een 26-jarige man die op 17 juni twee gewelddadige carjackings pleegde in de Peter Benoitlaan in Veurne en daarna zelfs met een politievoertuig probeerde te vluchten, is veroordeeld tot 40 maanden cel. De rechter oordeelde dat Damien D. toerekeningsvatbaar is, ook al had hij op het moment van de feiten waanbeelden en was hij door drugsgebruik al vijf dagen wakker.

De feiten gebeurden rond tien uur ’s morgens. Een bestuurster (62) kreeg plots een uitzinnige man in bloot bovenlijf voor haar Ford Focus te zien. Hij gesticuleerde hevig en beval dat ze moest uitstappen. De carjacker excuseerde zich nog en zette haar hondje uit de wagen. De man vertrok met de Ford Focus, maar liet verderop zijn oog vallen op een BMW cabrio. Hij reed het voertuig klem en er ontstond een hevige vechtpartij met de bestuurder. De man werd tot bloedens toe geslagen en de carjacker probeerde zelfs zijn ogen uit de duwen.

Grand Theft Auto

Net op dat moment kwam de verwittigde politie aangereden. De carjacker sprong opnieuw in de Ford Focus om te vluchten, maar ramde achterwaarts een politievoertuig. De politie moest de bestuurder van de BMW weg sleuren of de man werd overreden. Toen de agenten de carjacker wilden overmeesteren, probeerde hij nog met het aangereden politievoertuig te vertrekken. In totaal raakten vijf voertuigen beschadigd. Sindsdien zit Damien D. in voorhechtenis.

De carjacker stelde dat hij al vijf dagen wakker was onder invloed van cocaïne en vervolgens een joint rookte met kennissen. Maar dat laatste was hij niet meer gewoon, waarop hij begon te hallucineren. Hij zag slangen, hoorde stemmen en moest vluchten, was zijn uitleg. Alsof hij zich een het videospel Grand Theft Auto bevond. Lang werd gesproken over een internering, omdat de beklaagde niet bij zinnen leek, maar volgens het psychiatrisch verslag is Damien D. wel degelijk toerekeningsvatbaar. De man leed op het moment van de feiten aan een psychose, maar die werd veroorzaakt door een zelf ingenomen cocktail van cannabis en cocaïne. Volgens de psychiater is Damien D. niet geestesgestoord en daarop baseerde de rechter zich bij het vonnis.

Verzwarende omstandigheden

De man werd schuldig bevonden aan een dubbele diefstal met geweld van een voertuig, met de verzwarende omstandigheden dat hij twee keer een gestolen voertuig aanwendde om te te vluchten. Hij kreeg 40 maanden cel. De politiezone Spoorkin krijgt voor de beschadigde combi een schadevergoeding van 4.500 euro toegewezen, de eigenaars van de Ford Focus en BMW respectievelijk 1.550 euro en 3.000 euro.

De beklaagde werd eerder al veroordeeld voor diefstallen, drugs en rijden onder invloed van drugs. Hij kreeg daarvoor al opschortingen en celstraffen met probatie-uitstel. Dat hij geen lessen trok uit het verleden, speelde mee in de strafmaat. Volgens zijn advocaat is de man al sinds het vierde middelbaar verslaafd en moet hij geholpen worden, maar dat zal dus vanuit de gevangenis moeten gebeuren.