Getuigenlijst samengesteld voor assisenproces rond moord op parking van gerechtsgebouw in Veurne Siebe De Voogt

22 juli 2020

16u56 0 Veurne Op het assisenproces tegen Mohamed Koukouh (71) uit Lo-Reninge zullen in september 32 getuigen gehoord worden. Dat werd woensdagnamiddag beslist op de preliminaire zitting. Koukouh stak zijn ex-vrouw Rita Waeles (60) twee jaar geleden dood op de parking van het gerechtsgebouw in Veurne na een zitting in het kader van hun echtscheiding.

De rechtbank van Veurne werd op 7 maart 2018 opgeschrikt door een brutale moord op de parking naast het gerechtsgebouw. De 70-jarige verdachte Mohamed Koukouh uit Lo-Reninge en het 60-jarige slachtoffer Rita Waeles hadden net een zitting in de familierechtbank achter de rug. Het koppel zou na 40 jaar huwelijk uit de echt scheiden. Rita had een Nederlander leren kennen en was met hem een relatie gestart.

Binnen in de rechtszaal verliep alles sereen, maar eenmaal buiten sloeg de stemming volledig om. Op de parking riep Koukouh Rita naar z’n wagen om haar nog enkele dozen met spullen te overhandigen. Terwijl de koffer openstond, liep hij plots naar het achterste portier en haalde een priem tevoorschijn. Hij stak Rita met het scherpe voorwerp in de hartstreek. De vrouw overleed ter plaatse. Koukouh kon kort nadien worden opgepakt. Volgens het Openbaar Ministerie bracht de man zijn ex-vrouw met voorbedachten rade om het leven. Hij staat in september dan ook terecht voor het Brugse hof van assisen voor moord.

Op dinsdag 22 september wordt de volksjury voor het proces samengesteld. Drie dagen later gaat het eigenlijk proces van start met de voorlezing van de akte van beschuldiging en het verhoor van de beschuldigde. Een arrest wordt verwacht op woensdag 30 september. Voor moord riskeert Mohamed Koukouh levenslange opsluiting.