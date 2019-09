Gerecht rolt Albanese smokkelorganisatie op die truckers inschakelde voor gegarandeerde transporten Siebe De Voogt

03 september 2019

17u03 0 Veurne Drie Albanezen en een Litouwer zitten in de cel op verdenking van mensensmokkel. Het viertal wordt ervan verdacht deel uit te maken van een smokkelorganisatie die, met medeweten van truckers, Albanezen naar het Verenigd Koninkrijk bracht.

Het onderzoek ging begin dit jaar van start, toen de politiezone Spoorkin verschillende Albanezen aantrof in de streek rond Veurne. Het team mensensmokkel van de FGP West-Vlaanderen slaagde erin om een mensensmokkelorganisatie in kaart te brengen. Na maanden onderzoek konden op 29 augustus drie Albanezen en een Litouwer worden aangehouden. De politie onderschepte een Litouws voertuig met twee Albanese slachtoffers en de Litouwse verdachte aan boord. Kort nadien konden ook zijn twee kompanen worden gearresteerd.

Gegarandeerde transporten

De smokkelorganisatie schakelde vrachtwagenchauffeurs in voor gegarandeerde transporten. Met medeweten van de truckers werden dus Albanese vluchtelingen richting het Verenigd Koninkrijk gesmokkeld vanop verschillende parkings langs snelwegen en binnenwegen. Om hoeveel transporten het gaat, moet het verdere onderzoek uitwijzen. De Brugse raadkamer verlengde dinsdagmorgen alvast de aanhouding van de vier verdachten met een maand.

Volgens procureur Frank Demeester moet de politie voldoende capaciteit en tijd krijgen om smokkelorganisaties in kaart te brengen. “Dit dossier is daar een mooi voorbeeld van”, zegt hij. “Het is essentieel voor het ontmantelen van smokkelorganisaties dat politiediensten de ruimte krijgen om alle informatie die voorhanden is, te gaan exploiteren. Slachtoffers louter bestuurlijk arresteren en administratief afhandelen is niet voldoende in de strijd tegen mensensmokkel. In deze zaak werd de weinig informatie vlot uitgewisseld tussen lokale en federale politie, waardoor het ganse netwerk in kaart kon worden gebracht en ontmanteld.”