Geen voorrang verleend: vrouw lichtgewond na zware botsing op kruispunt Jelle Houwen

26 mei 2019

Op het kruispunt van de Houtemstraat met de Landmanstraat in Veurne kwam het zondag in de voormiddag tot een zware botsing tussen twee auto’s. Een kleine Citroën en een andere personenwagen kwamen er met elkaar in botsing vermoedelijk toen een van de twee bestuurders geen voorrang verleende. Beide wagens gingen na de klap aan het tollen. Een van de wagens ramde daarbij de afsluiting van een weide en kwam in het weiland terecht. De Citroën kwam in de zachte berm terecht met een van de achterwielen deels in de lucht. Een bestuurster werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer kwam nog ter plaatse om de nodige signalisatie te voorzien. De wagens raakten zwaar beschadigd en moesten getakeld worden.