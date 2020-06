Geen straf voor verpleger (39) die valium en morfine stal in ziekenhuis om aan drugsdealer te verkopen Bart Boterman

23 juni 2020

12u42 7 Veurne Een voormalige verpleger (39) bij het AZ West in Veurne die valium en morfine stal in het ziekenhuis en die verkocht die aan een drugsdealer, kreeg de opschorting van straf bij de Veurnse strafrechter. Het openbaar ministerie had nochtans 8 maanden cel en 8.000 euro boete geëist voor diefstal en verkoop van drugs.

W.A. uit Nieuwpoort werkte lang als nachtverpleger op de dienst geriatrie van het AZ West. Volgens het openbaar ministerie stal hij meermaals morfine en valium tussen 2 januari 2018 en 9 april 2019. Door zijn nachtwerk kon hij vaak ongezien te werk gaan. De diefstallen kwamen slechts per toeval aan het licht, bij de arrestatie van notoir drugsdealer D.J. uit Nieuwpoort op 9 april 2019. Want naast andere soorten drugs had die ook morfine en valium in zijn bezit. De dealer verklaarde in een verhoor dat hij de morfine en valium van W.A. had gekocht, nachtverpleger in het AZ West. De politie ging meteen tot huiszoeking over.

Daar werden volgens het openbaar ministerie 21 ampullen morfine gevonden, drie ampullen valium, medicatie op naam van patiënten en voorschriften. Wat hij van plan was met de voorschriften is niet duidelijk. W.A. werd aangehouden door de onderzoeksrechter en kwam pas enkele maanden later vrij onder voorwaarden. De man werd ook op staande voet ontslagen bij het AZ West en verloor tevens zijn visum als verpleegkundige, na verschijning voor de geneeskundige commissie. Intussen heeft hij zijn visum terug.

Mildheid gevraagd en gekregen

“Ik weet niet waarom ik het deed. Ik kreeg in ruil amfetamines en kon zo mijn nachtwerk en halftijdse job overdag combineren”, aldus W.A. voor de rechtbank. Hij vroeg om mildheid bij de strafrechter en is momenteel arbeidsongeschikt en werkloos. De rechter besloot hem nog een kans te geven door de opschorting toe te kennen. Dat betekent dat hij wel schuldig is, maar geen straf krijgt. Indien hij echter een nieuw misdrijf zou plegen binnen de drie jaar, kan hij alsnog gestraft worden in deze zaak.