Geen straf voor partnergeweld na ’20 tot 30 pinten op voetbalmatch’ Jelle Houwen

14 juni 2019

12u31 0

Een 46-jarige man heeft in de rechtbank van Veurne de gunst van de opschorting gekregen wegens partnergeweld tegenover zijn ex-vriendin. Op 14 juli vorig jaar was K.B. met zijn toenmalige vriendin naar het voetbal gaan kijken maar dat liep uit de hand. “Hij had toen al zo’n 20 tot 30 pinten gedronken, iets wat hij zelf verklaarde”, sprak de procureur. “Ze kregen ruzie en zijn vriendin wou huiswaarts keren. In de auto deed K.B. echter het portier van de rijdende wagen open waarna opnieuw ruzie ontstond. Zij verplichtte hem uit te stappen wat hij weigerde. Thuis sloeg hij haar vervolgens met het hoofd tegen de muur, gaf haar enkele klappen en een schop in de buik. Hij greep haar ook bij de keel. Heel wat vormen van geweld dus.” Volgens de advocaat van K.BV dronk hij sinds de feiten geen druppel alcohol meer en gingen zijn ex en hijzelf als vrienden uiteen. De man kreeg voorwaarden opgelegd.