Geen straf voor koopzieke vrouw die Veurnse kledingzaak oplichtte, wel veroordeeld tot schadevergoeding Bart Boterman

11 februari 2020

12u49 2 Veurne Een 28-jarige vrouw uit Tienen heeft op de Veurnse rechtbank de gunst van de probatie-opschorting gekregen nadat ze kledingzaak ChickaPow in de Zuidstraat in Veurne oplichtte. De vrouw lijdt aan oniomanie, beter gekend als koopverslaving, en kon de torenhoge rekeningen niet betalen.

“De vrouw deed via het internet grote bestellingen van kledij, schoenen en tal van modeaccessoires. Initieel betaalde ze een deeltje van de rekening, zodat de volgende aankopen verstuurd zouden worden. Daarna begon ze evenwel valse overschrijvingsbewijzen over te maken. De vrouw had geen geld meer op haar rekeningen en wist dat maar al te goed. Ze lijdt aan oniomanie”, sprak de procureur op het proces. Er werd een werkstraf gevorderd.

Ongeval en revalidatie

Volgens de advocaat van beklaagde U.S. moesten de feiten in hun context worden gezien. “Mijn cliënte kende een heel moeilijke periode door een zwaar ongeval in 2017. Er volgde een lange revalidatie en daarnaast kreeg ze af te rekenen met een koopverslaving. Ze bevond zich in een precaire financiële situatie en heeft inderdaad enorm veel aankopen die ze niet meer kon betalen. Ze zit inmiddels in collectieve schuldenregeling en haar toestand is nu beter. Ik pleit voor een probatie-opschorting (geen straf dus, red.) gekoppeld aan begeleidingsvoorwaarden”, aldus haar advocaat op het proces.

Wel schadevergoeding

De rechter ging in op dat pleidooi. U.S. uit Tienen krijgt geen straf maar moet zich nauw laten begeleiden voor haar problematiek. De webshop uit Veurne moet ze wel 3.500 euro schadevergoeding betalen en zo'n 600 euro rechtsplegingsvergoeding.