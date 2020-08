Geen nieuwe Covid-patiënten in AZ West. Nog maar één bezoeker per patiënt, per dag Gudrun Steen

10 augustus 2020

13u15 0 Veurne Goed nieuws vanop de Covid-afdeling in het AZ West in Veurne. Daar zijn voorlopig geen nieuwe opnames. Toch voert het ziekenhuis strengere regels in omdat de cijfers nationaal toenemen.

“De twee toeristen die hier vorige week opgenomen waren mogen vandaag maandag naar huis”, meldt communicatiemedewerkster Delphine Deneir van AZ West. “Voorlopig zijn er geen nieuwe opnames.” Ondanks de lege Covid-afdeling in Veurne neemt het ziekenhuis wel extra maatregelen. “We doen dat preventief door de stijging van de cijfers nationaal”, geeft Deneir nog mee.

Eén bezoek per dag

AZ West laat slechts één bezoeker per patiënt per dag toe. Die moet uit dezelfde contactbubbel komen als de patiënt. Bezoek is enkel tussen 14 tot 17 uur mogelijk. Er zijn een aantal uitzonderingen. Zo mogen beide ouders onbeperkt naar hun zieke kind op de dienst Pediatrie. Op de materniteit mogen de partner, broers en zussen van de baby altijd langskomen. Kom je naar het dagziekenhuis? Dan is één persoon toegelaten. Een bezoeker mag slechts één patiënt per keer bezoeken. Voor een consultatie kom je alleen.