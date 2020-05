Geen auto’s welkom in Ooststraat vanaf maandag om het shoppen veilig te houden Gudrun Steen

06 mei 2020

07u13 0 Veurne De Ooststraat in het hartje van Veurne zal vanaf maandag elke weekdag en op zaterdag afgesloten zijn voor alle verkeer van 10 tot 17 uur. Zo hebben wandelaars ruimte genoeg om veilig te winkelen.

“We maken de Ooststraat verkeer- en parkeervrij zodat we de afstand tussen de voetgangers op anderhalve meter kunnen houden”, zegt schepen van Middenstand Guido Hoste (CD&V). “Aan de ingangen van de Ooststraat komen er dranghekkens met spandoeken waarop we raad zetten over de voorzorgsmaatregelen.”

En de handelaars krijgen nog meer steun. “We verdelen startpakketten met grondstickers zodat ze de klanten op veilig afstand kunnen houden”, vult burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) aan. “We hebben er ook affiches bijgestopt met informatie over de social distancing en betalingsmogelijkheden. Tot slot zullen medewerkers van de technische dienst op het openbare domein markeringen aanbrengen voor de eventuele wachtrijen.”

De Nationale Veiligheidsraad spreekt zich vandaag onder meer uit over het winkelen vanaf maandag.