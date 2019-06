Fransman blaast positief nadat hij op dak in gracht eindigt Jelle Houwen

10 juni 2019

18u20 0

Een 27-jarige Fransman legde zaterdag een positieve ademtest af na een spectaculair ongeval in De Moeren. De man reed met zijn Volkswagen Passat op de Moeresteenweg in Veurne richting W. Cobergherstraat in Adinkerke toen hij de controle over het stuur verloor. Hij raakte met zijn wagen van de weg af en eindigde op zijn dak in een diepe gracht. Door de hoge en dichte begroeiing was zijn wagen vanop straat nagenoeg niet zichtbaar. Hij kon gelukkig op eigen kracht de wagen verlaten. Een andere passant zag de wagen liggen en kon niet zien of er nog iemand inzat. Hij belde de hulpdiensten waarna de brandweer van Veurne ter plaatse kwam om een bevrijding uit te voeren, die niet nodig bleek. De politie kon de Fransman aantreffen waarna hij een positieve ademtest aflegde. Hij speelde zijn rijbewijs kwijt. Daarna werd hij voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De haakarm van de brandweer werd aangewend om de wagen te takeln.