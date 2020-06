Franse taxichauffeur riskeert 3 jaar cel voor mensensmokkel op het industrieterrein van Veurne Siebe De Voogt

03 juni 2020

16u22 1 Veurne Een 60-jarige Fransman riskeert in de Brugse rechtbank een effectieve celstraf van 3 jaar voor mensensmokkel. Gilbert D. werd anderhalf jaar geleden aangetroffen in de industriezone van Veurne met een Indiase transmigrant in z'n taxi.

De politie Spoorkin onderschepte op 13 september 2018 een verdachte taxi in de industriezone van Veurne. Naast bestuurder Gilbert D. zat ook diens stiefzoon in de wagen en een Indiase transmigrant. De man, die zich op de achterbank bevond, had geen identiteitspapieren op zak. D. gaf toe dat hij de Indiër met zijn taxi vanuit Parijs naar Veurne had gebracht. Telefonieonderzoek wees uit dat hij vier dergelijke ritten maakte. Telkens stond hij in contact met ene “Hussain London”. Het bleek om zijn opdrachtgever te gaan. Op 13 september liet het contact aan D. weten dat hij nog even moest wachten, omdat de eigenlijke smokkelaar nog niet ter plaatse was.

Tijdens een herverhoor gaf D. toe dat hij op de hoogte was van met welke feiten hij zich inliet. Op de zitting woensdagmorgen vroeg de verdediging plots wel weer de vrijspraak. Volgens de advocaat van D. legde zijn cliënt enkel bekentenissen af om sneller vrijgelaten te worden. Uitspraak op 24 juni.